Nagorny Karabakh : L’échange de prisonniers entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie débute

Le Comité d’État azerbaïdjanais a annoncé qu’à la suite de négociations avec tous les partis, un accord avait été conclu sur l’échange de prisonniers et d’otages sur le principe du «tous contre tous».

L’Azerbaïdjan a annoncé lundi le début du processus d’échange de prisonniers avec l’Arménie. Cette annonce intervient plus d’un mois après l’accord ayant mis fin à six semaines de combats meurtriers entre les deux pays pour le contrôle du Nagorny Karabakh.

«À la suite de négociations avec la partie arménienne, avec la participation d’organisations internationales et le commandement des forces de maintien de la paix russes, un accord a été conclu sur l’échange de prisonniers et d’otages sur le principe du «tous contre tous», a annoncé dans un communiqué le Comité d’État azerbaïdjanais pour les prisonniers de guerre et les disparus.