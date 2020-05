Suisse

Début des écoles de recrues le 29 juin

L’armée s’est organisée pour remplir toutes les conditions sanitaires. Le recrutement reprend dès le 25 mai .

Les possibilités de se laver les mains dans les casernes, les cantonnements et les installations d’instruction ont été augmentées. Les flux de personnes dans les couloirs et les cages d’escalier seront contrôlés au moyen de signalisations et de barrières. Les réfectoires et les installations sanitaires seront accessibles en alternance.