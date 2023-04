Début de travaux dans les tunnels de Bruyères-Châbles et d’Arrissoules

Les travaux d’assainissement des tunnels d’Arrissoules (VD/FR) et de Bruyères-Châbles (FR) sur l’autoroute A1 débuteront lundi 17 avril et s’achèveront à la fin du mois de septembre. Les trois grandes phases de travaux nécessitent des fermetures de chaussée de l’autoroute de jour comme de nuit (voir encadré ci-dessous). Le coût total des investissements sur l’année 2023 s’élève à environ 15 millions de francs, précise l’Office fédéral des routes (OFROU).

Du 11 juillet au 23 septembre: les tubes Jura en direction d’Yverdon dans les deux tunnels d’Arrissoules et de Bruyères-Châbles seront fermés au trafic.

Du 1 mai au 10 juillet: les tubes Alpes en direction de Berne dans les deux tunnels d’Arrissoules et de Bruyères-Châbles seront fermés au trafic.

D’autres interventions ponctuelles et nocturnes nécessiteront la fermeture complète de l’autoroute entre les jonctions d’Yverdon-Sud et Estavayer-le-Lac, dans un voire les deux sens de circulation. Les automobilistes seront reconduits sur le réseau subordonné et invités à suivre les déviations mises en place. Ces fermetures complètes permettront entre autres la mise en place de la signalisation provisoire de chantier.