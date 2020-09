Chantier : Début des travaux de rénovation de la gare CFF de Genève-Aéroport

Les travaux commencés ce lundi, dont les coûts s’élèvent à quelque 38 millions de francs, dureront jusqu’en décembre 2022.

Le but est de faciliter l’accès aux quais et aux trains et de rendre la gare souterraine plus lumineuse.