Plans-les-Ouates (GE) : Début des travaux pour la prolongation de la ligne No 15

Dès lundi, la route de Base sera soumise à des restrictions de circulation pour permettre la préparation du chantier à proprement parler.

Le terminus du tram No 15 se trouve actuellement aux Palettes.

Trois mois. C’est le temps que prévoit l’Office genevois du génie civil pour venir à bout de la phase de travaux préparatoires sur le chantier du prolongement de la ligne de tram No 15, entre le terminus actuel des Palettes et la zone industrielle de Plan-les-Ouates, rapporte la «Tribune de Genève». Ainsi, dès le lundi 22 février, la circulation sur la route de Base se fera en alternance, pendant que des ouvriers procéderont à l’abattage d’arbres et à la dépose de lampadaires. Les arbres abattus seront compensés par de nouvelles plantations le long du tracé, souligne l’avis de travaux publié par le Canton.