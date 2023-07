Trafic: Début des vacances et patience de mise au Gothard

Tout le monde l’avait dit et même prédit. Les départs en vacances ce week-end allaient être chaotiques. Et la réalité s’est concrétisée. Samedi matin, peu après 9 heures, il y avait 5 kilomètres de voitures roulant au pas et qui ont mis près de 50 minutes pour s’engouffrer dans le tube. Ceux qui avaient pris les devants n’avaient pas eu de chance puisque à 6 h 30, il fallait patienter près d’une heure et quarante minutes!