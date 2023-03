CFF: Début du chantier pour accélérer la cadence entre Bâle, Bienne et Delémont

Pour contraster avec un autre chantier CFF qui ne cesse de ne pas pouvoir commencer, celui de la ligne Bâle-Delémont-Bienne est, lui, sur de bons rails. N’ayant fait l’objet d’aucun recours, l’autorisation de construire est entrée en force et les travaux pourront débuter ce mercredi 22 mars, annoncent les CFF. Le projet doit permettre l’introduction de la cadence à la demi-heure en doublant la voie entre Grellingen et Duggingen.

Financé par la Confédération, le coût du projet se monte à 133 millions de francs et devrait être terminé à la fin 2025, pour le nouvel horaire 2026. Les CFF annoncent des coupures de trafic nocturne ayant une incidence sur les derniers trains du soir, ainsi que des interruptions complètes entre Laufon et Aesch durant plusieurs week-ends de juin et de juillet 2023 notamment. Le trafic routier sera également impacté ça et là.