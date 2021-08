École - Début du cursus scolaire fixé aussi en février?

Dans les cantons qui ont adopté le concordat sur l’harmonisation scolaire suisse (HarmoS), l’âge limite pour entrer au jardin d’enfants est fixé à 4 ans à la fin du mois de juin. Cela signifie que les plus jeunes en maternelle ont quatre ans et quelques semaines tandis que les plus âgés ont presque 5 ans. Cela fait une différence conséquente à un âge ou les enfants font de grands bonds dans leur développement.