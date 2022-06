Pays-Bas : Début du procès de l’assassinat d’un célèbre journaliste, abattu en pleine rue

Deux hommes comparaissent depuis mardi pour la mort de Peter R. de Vries, tué d’une balle dans la tête à Amsterdam en juillet 2021.

L’assassinat de a choqué les Pays-Bas et suscité des condamnations dans toute l’Europe.

Le procès des assassins présumés d’un célèbre journaliste néerlandais, abattu l’an dernier en pleine tête en plein jour et proche d’un témoin clé pour la justice dans une importante affaire de drogue, s’est ouvert mardi à Amsterdam.

À la sortie d’un studio de TV

Deux hommes sont poursuivis pour homicide et détention illégale d’armes à feu. Le premier, néerlandais, Delano G., 22 ans, est accusé d’avoir tiré sur Peter R. de Vries, alors qu’il venait de sortir d’un studio de télévision après un débat, en plein centre de la capitale Amsterdam, le 6 juillet 2021. Le second, ressortissant polonais, Kamil E., 36 ans, est accusé d’avoir pris le volant de la voiture utilisée pour fuir et ayant aussi servi à effectuer une opération de reconnaissance des lieux avant le crime.