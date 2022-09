Paris : Début du procès de l’attentat de Nice devant la cour d’assises spéciale

Le procès de l’attentat de Nice s’ouvre lundi à Paris, un peu plus de six ans après l’équipée meurtrière du camion conduit par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel dans la foule venue assister au feu d’artifice du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais.

Au total, 86 personnes ont perdu la vie et plus de 450 autres ont été blessées dans cette attaque revendiquée par le groupe État islamique (EI), la plus meurtrière commise sur le sol français après celles du 13 novembre 2015 contre le Stade de France, le Bataclan et les terrasses parisiennes.