France : Début du procès de l’effondrement mortel de la scène de Madonna

Onze ans après, la justice se penche sur le dramatique accident qui avait fait deux morts le 16 juillet 2009 sur la pelouse du stade Vélodrome de l’Olympique de Marseille.

«Prêter attention aux parties civiles»

La présidente du tribunal, Marie-Pierre Attali, a souligné «la nécessité de prêter attention aux parties civiles et à leurs proches, qui ont vraiment besoin que ce procès se tienne», et ce d’autant plus que «la crise sanitaire est loin d’être terminée et que les conditions d’un procès ne seront pas forcément meilleures dans six mois ou un an».