Biélorussie : Début du procès du prix Nobel Ales Bialiatski

Le procès doit déterminer si Ales Bialiatski restera, ou non, derrière les barreaux.

Le mouvement a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Minsk, et d’autres villes, pendant des semaines, avant d’être maté progressivement à coups d’arrestations massives, d’exils forcés et d’emprisonnements d’opposants, de responsables de médias et d’ONG.