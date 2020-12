Algérie : Début du procès en appel de la «fille cachée» de Bouteflika

«Madame Maya» a bâti une fortune colossale sur une rumeur qui faisait d’elle la «fille cachée» de l’ancien chef d’État, Abdelaziz Bouteflika.

Jugée pour corruption, l’influente «Madame Maya», de son vrai nom Zoulikha-Chafika Nachinache, a été condamnée en première instance le 14 octobre, à douze ans de prison ferme, à une amende de six millions de dinars (40’000 euros) et à la saisie de ses biens, selon l’APS. Elle avait notamment été reconnue coupable de «blanchiment d’argent», «trafic d’influence», «dilapidation de deniers publics» et «transfert illicite de devises vers l’étranger».