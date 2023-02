Hong Kong : Début du procès-fleuve de 47 militants pro-démocratie

Le procès de 47 des figures pro-démocratie les plus éminentes de Hong Kong commence lundi, dans la plus grande affaire judiciaire à ce jour en vertu de la loi de sécurité nationale.

Le 15 juillet 2020, Joshua Wong (à gauche) et d’autres leaders pro-démocratie donnaient une conférence de presse à Hong Kong.

Les personnes jugées représentent un large éventail de l’opposition hongkongaise – depuis l’éminent juriste Benny Tai jusqu’aux anciens élus tels que Claudia Mo, Au Nok-hin et Leung Kwok-hung, en passant par de jeunes militants pro-démocratie comme Joshua Wong et Lester Shum.

Tous ont été conjointement inculpés en mars 2021 de «complot en vue de commettre un acte de subversion» pour avoir organisé, un an plus tôt, une élection primaire officieuse destinée à sélectionner des candidats de l’opposition en vue des législatives. Leur objectif déclaré était alors d’obtenir une majorité au sein de l’assemblée partiellement élue de la ville, afin d’opposer leur veto aux budgets et de forcer potentiellement à la démission le dirigeant de Hong Kong désigné par Pékin.