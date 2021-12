Nouvelle-Calédonie : Début du scrutin pour le 3e référendum sur l’indépendance

Les bureaux de vote ont ouvert dans l’archipel français du Pacifique, qui doit décider dimanche s’il veut «accéder à la pleine souveraineté» et s’émanciper de Paris.

2000 gendarmes, policiers et militaires

Les autorités ont déployé un important dispositif de sécurité, qui se veut «rassurant» et «dissuasif», de 2000 gendarmes, policiers et militaires.

Les électeurs ont jusqu’à 19H00 (09H00 à Paris) pour venir dire s’ils souhaitent que la Nouvelle-Calédonie «accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante» .

Processus de décolonisation

Dans cet archipel à 18’000 kilomètres de Paris, français depuis 1853 et qui représente l’un des derniers bastions de souveraineté européenne dans la zone après le Brexit, un premier scrutin avait vu le 4 novembre 2018 les pro-français l’emporter par 56,7% des voix, mais le Non à l’indépendance ne représentait plus que 53,3% lors du deuxième référendum le 4 octobre 2020.