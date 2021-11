Diplomatie : Début du sommet virtuel entre Biden et Xi

Le président américain et son homologue chinois se sont parlé à distance lundi afin de régler leurs différends.

Joe Biden et Xi Jinping ont entamé lundi un sommet virtuel très attendu, le président américain soulignant le besoin de «garde-fous» pour éviter «un conflit» entre les deux pays et le président chinois plaidant pour une meilleure «communication».

«La Chine et les États-Unis doivent améliorer leur communication et leur coopération», a affirmé de son côté Xi Jinping, qui s’est dit heureux de voir «son vieil ami», pour la première fois par écrans interposés, alors que leurs deux précédents échanges s’étaient faits au téléphone. «Je suis prêt à travailler avec vous», a poursuivi le président chinois.

La conversation entre les deux leaders, qui a débuté à 19 h 45, heure de Washington (00 h 45 GMT mardi) pourrait durer «quelques heures», avait précisé la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki plus tôt dans la journée. Mais à Washington comme à Pékin, on tempère les attentes sur cette discussion, qui ne devrait pas déboucher sur «des résultats concrets», a averti la Maison-Blanche.

Joe Biden voudrait voir en chair et en os le président chinois, qu’il se vante d’avoir déjà abondamment fréquenté quand il était vice-président de Barack Obama. Mais il lui faut se contenter d’une rencontre virtuelle avec Xi Jinping, qui ne quitte plus la Chine depuis près de deux ans, évoquant des raisons sanitaires.

Taïwan

Le quotidien étatique chinois «Global Times» a souligné dans un éditorial lundi: «Afin de réduire le risque d’une collision stratégique entre la Chine et les États-Unis, ces derniers doivent prendre du recul face à la question de Taïwan et montrer de la retenue.»

Un haut responsable de la Maison-Blanche a lui dénoncé le «comportement coercitif et provocateur» de la Chine envers Taïwan au nombre des sujets de contentieux, et souligné que Joe Biden ne manquerait pas d’aborder ce thème de manière «directe et franche». Tout comme il évoquera, selon cette source, des pratiques économiques jugées déloyales de la Chine, et les violations des droits humains dont les États-Unis accusent Pékin.