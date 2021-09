Allemagne : Début du vote aux législatives pour tourner la page Merkel

Dimanche, les bureaux de vote ont ouvert pour permettre aux Allemands de choisir un successeur à la chancelière Angela Merkel.

Tractations

La publication des premières estimations à la sortie des urnes ne devrait pas forcément permettre d’y voir plus clair: nombre d’électeurs, dont Angela Merkel, ont en effet choisi le vote par correspondance, non pris en compte dans cette première photographie du scrutin.

Le nom du futur chancelier et la composition de sa probable majorité risquent ainsi de pas être connus dès dimanche soir. De longues tractations seront quoi qu’il arrive nécessaires dans les prochains mois pour former le futur attelage au pouvoir, au risque d’entraîner une paralysie européenne jusqu’au premier trimestre 2022.

Merkel appelle à Laschet

Goût amer

Président de la CDU et de la plus vaste région, la Rhénanie du nord-Westphalie, M. Laschet a la réputation de toujours retomber sur ses pieds et de se défaire des adversaires les plus coriaces. Mais la marche semble cette fois bien haute pour le candidat conservateur, qui a imposé sa candidature lors d’une terrible guerre des chefs contre le dirigeant bavarois Markus Söder, bien plus populaire que lui.