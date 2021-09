France : Début d’un procès pour trafic international d’ivoire et de cornes de rhinocéros

Un contrôle douanier en 2015 a permis de mettre au jour deux réseaux internationaux de trafic d’ivoire et de cornes de rhinocéros. Neuf prévenus chinois, vietnamien et irlandais seront jugés dès lundi en France.

Neuf prévenus chinois, vietnamien et irlandais sont jugés à partir de lundi en France pour un vaste réseau de trafic d’ivoire et de cornes de rhinocéros. Parmi eux, des membres des «Rathkeale Rovers», un groupe criminel issu de la communauté irlandaise des gens du voyage. Le procès doit se tenir à Rennes (ouest) jusqu’au 8 septembre.

L’affaire a débuté par un simple contrôle douanier en septembre 2015 dans la Vienne (centre ouest). À bord du véhicule, quatre défenses d’éléphant d’Afrique et 32’800 euros (plus de 35’5000 francs) en espèces.

Deux réseaux internationaux découverts

Les enquêteurs ont dénombré 62 défenses ayant transité par son entreprise en six mois. Placé sept mois en détention provisoire, il est sous contrôle judiciaire depuis décembre 2016. «C’est un amateur», assure son avocat Me Martin Mechin. Le second réseau est une filière franco chinoise évoluant notamment autour de Ching Kit Ha, alias «Le boss» du restaurant «Le Dragon» à Creil, au nord de Paris, du guide touristique Quing Jia et du «docteur Yang» Daosheng. Ce dernier «est un collectionneur d’ivoire», assure son avocat Me William Pineau, qui conteste toute participation à un trafic.