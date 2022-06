Afrique : Début d’une concertation «pour une transition apaisée» en Guinée

Le premier ministre du gouvernement de transition, Mohamed Béavogui, a reçu lundi à Conakry les principales formations politiques en vue d’un dialogue.

«Seule une démarche inclusive, adaptée à la réalité guinéenne, permettra de poser les jalons du bien vivre ensemble que nous ambitionnons tous», a déclaré aux partis politiques, aux organisations de la société civile et aux syndicats, le premier ministre du gouvernement de transition, Mohamed Béavogui.

Sommet de la Cédéao

Deux tentatives de concertations ont déjà eu lieu depuis début 2022 mais elles avaient été boycottées par nombre d’organisations, dont L’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (Anad) et le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC).

«Déception»

À l’inverse, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG arc-en-ciel), l’ancien parti au pouvoir, a refusé d’y prendre part et a conditionné sa participation à la libération de ses cadres incarcérés et à l’arrêt des persécutions et interpellations des leaders politiques.