Manifestation : Début d’une grève contre le pouvoir bélarusse

L’opposante Svetlana Tikhanovskaïa a enjoint ses compatriotes à montrer «que personne ne travaillera pour le régime» du président Alexandre Loukachenko.

«Dès ce matin, des employés d’entreprises et d’usines publiques, du secteur des transports, des mineurs, des professeurs et des étudiants ont commencé à faire grève», a-t-elle affirmé sur la messagerie Telegram. «La grève dans les entreprises publiques est un levier de pression économique. Et celle dans le secteur privé est un signe de solidarité de chacun, c’est tout aussi important», a-t-elle expliqué.