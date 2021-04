K-pop : Début prometteur pour Rosé en solo

La chanteuse connaît le succès avec ses premiers singles enregistrés sans ses partenaires de Blackpink.

Rosé, membre du célèbre groupe féminin Blackpink, fait un tabac avec son mini-album «R», paru le 12 mars 2021. Ses deux singles, «On The Ground» et «Gone», figurent dans le classement des titres les plus viraux dans le monde selon Spotify. Grâce au très esthétique et spectaculaire clip «On The Ground», la Coréano-

Néo-Zélandaise de 24 ans est par ailleurs entrée dans l’histoire. Sa vidéo a été regardée 41,6 millions de fois le jour de sa sortie, un record pour un artiste de K-pop en solo.