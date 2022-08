Football : Début totalement manqué pour Manchester United

Les Red Devils et leur nouvel entraîneur, Erik Ten Hag, ont connu la défaite à Old Trafford contre Brighton (1-2). Leicester a été tenu en échec par Brentford (2-2).

Manchester avait plutôt bien entamé la rencontre avec de l’intensité et du mouvement, se créant deux occasions par Bruno Fernandes (7e) et l’expérimenté Christian Eriksen (24e).

Mais les Seagulls ont su profiter des points faibles de Manchester, notamment la fébrilité du gardien David de Gea, lent à la réaction à chaque fois qu’il a été sollicité. Il a d’abord mal anticipé un centre de Danny Welbeck pour Pascal Gross au second poteau (30e). Sur le second, il a mal repoussé un tir de Solly March, dont Gross a de nouveau profité (39e). Brighton ne s’est pas montré beaucoup plus menaçant que sur ces deux buts, mais a beaucoup plus tiré (12 contre 5).