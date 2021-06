Sponsored - «Débutante, j’ai osé grimper un 4000 mètres»

4000 mètres. Le moins que l’on puisse dire est que le chiffre est intimidant. M’imaginer - alors que je n’ai pratiquement aucune connaissance de l’alpinisme – debout au sommet du Breithorn (VS), à 4164 mètres d’altitude, je trouve l’idée plutôt cool, mais surtout irréelle, intimidante et angoissante. Pourtant c’est ce qu’il va se passer et lorsque j’y pense, mes jambes se mettent à trembler.

100% Women Peak Challenge Le 100% Women Peak Challenge fait partie de la campagne «100% Women», organisée par Suisse Tourisme qui encourage les femmes à participer à des cordées 100% féminine et à gravir les 48 sommets de 4000 m en Suisse du 8 mars au 8 octobre 2021. Le but? Assurer plus de visibilité aux femmes dans les sports de montagne et dans l’espace public en général. On ne compte aujourd’hui que 42 femmes parmi les 1556 guides de montagne en Suisse et ce n’est qu’en 1986 que Nicole Niquille est devenue la première femme suisse à obtenir son diplôme de guide de haute montagne. À ce jour, les femmes professionnelles et les débutantes luttent contre des préjugés qui rendent difficile l’initiation aux sports de montagne. Pas de doutes, il est grand temps de faire quelque chose! peakchallenge.myswitzerland.com

Seule parmi les pros?

Nous en rêvons, dans quelques jours, le sommet du Breithorn deviendra une réalité tangible. Nicole Schafer Photo & Film

Première étape sur mon chemin vers le sommet: Andermatt (Uri). Je suis excitée, les jours qui précédaient le voyage, je me suis détendue en imaginant que la plupart des participantes n’auraient pas non plus d’expérience en haute montagne. Mais ça, c’était jusqu’aux présentations: rédactrices outdoor, blogueuses voyages, free-lances pour des sujets de randonnée ou d’escalade - et puis moi: la rédactrice de la rubrique Beauty. Je suis en forme mais jusqu’à présent, j’ai n’ai fait que de la balade avec des baskets et j’ai acheté mes premières chaussures de randonnée pour l’occasion. Ah, et je porte des ongles en gel. Au secours! Est-ce que je peux encore faire demi-tour?

Pas d’échappatoire

Entièrement équipée, je n’ai plus d’excuses pour ne pas faire la via ferrata. Elena Bianco

Le lendemain matin, il est temps de se préparer pour la via ferrata. Quand j’envisage de rebrousser chemin peu avant la via ferrata Diavolo (le nom est rassurant, n’est-ce pas?), j’ai déjà enfilé un baudrier d’escalade, un casque et des gants. Une corde me relie, ainsi que cinq autres, à Caro North, une guide de montagne expérimentée qui nous conduira à 519 mètres d’altitude. Caroline George, la deuxième accompagnatrice, s’occupe du reste des participantes.

Les choses se passent finalement mieux que prévu. Raquel Furtado

J’y arrive facilement au sommet et suis heureuse que l’aventure se poursuive le lendemain. Après la descente, nous sautons dans le Glacier Express en direction de Zermatt, la station numéro 2.

De 21 à -2°C

À notre arrivée le lendemain matin, le Mammut Store nous équipe d’un baudrier d’escalade, de crampons et d’un piolet.

Nous achetons piolet, crampons dans le magasin Mammut de Zermatt. Nicole Schafer Photo & Film

Je porte aussi un T-shirt à manches longues et, dans mon sac à dos, j’ai un une polaire, une veste, un coupe-vent… Je mentionne tout cela car il fait 21°C dehors. Une heure plus tard, il fera -2°C. Ce qui sépare les deux? le plus haut téléphérique du monde, le Matterhorn Glacier Ride, jusqu’au Petit Cervin.

Le Matterhorn Glacier Ride est le téléphérique le plus haut du monde. Nicole Schafer Photo & Film

La dernière à la cabane

Au fond de l’image, c’est moi: une rédactrice en panique. Nicole Schafer Photo & Film

Une fois au sommet, les 3883 premiers mètres sont déjà derrière nous. Car pour arriver au refuge où nous passons la nuit avant l’ascension, nous devons d’abord descendre 400 mètres, crampons aux pieds. La pente est noire. Mes genoux et ma tête sont tout sauf enthousiastes et ma peur prend le dessus. Résultat? Je suis la dernière à arriver au Rifugio Guide del Cervino, complètement en sueur. Je comprends aujourd’hui clairement pourquoi j’écris habituellement sur les soins de la peau plutôt que sur les sommets des montagnes.

En récompense, une assiette de pâtes et un verre de vin dans le Rifugio. Nicole Schafer Photo & Film

Pendant que je dévore une assiette de pâtes, nos guides de montagne font un entraînement HIIT devant le Rifugio - une troisième guide, Ramona Volken, nous a rejointes. Comment vais-je survivre? C’est encore un mystère pour moi.

White out

Le réveil très matinal en valait la peine. Nicole Schafer Photo & Film

Le lendemain matin, réveil à 5 heures. Nous plions bagage, prenons notre petit-déjeuner et, une heure plus tard, partons en direction du Breithorn. Et si vous vous posiez la question: oui, il faut remonter la piste noire que nous avons dévalée hier.

Les cordes garantissent que personne ne se perde ou ne glisse. Nicole Schafer Photo & Film

Caro, Caroline et Ramona nous ont séparées en trois groupes, nous ont attachées ensemble avec une corde et nous ont conduites sur le glacier. Ni l’horizon ni le ciel ne se distinguent. Devant, derrière, au dessus et en dessous de nous tout est juste… blanc.

Jusqu’au sommet

Le sommet approche doucement. Nicole Schafer Photo & Film

Ça monte: nous raccourcissons la distance entre nous et attachons la corde de manière plus étroite. Grâce aux crampons et au piolet, le chemin n’est pas trop difficile, même sur les pistes glacées. Après environ deux heures, nous l’avons fait: nous nous tenons au sommet du Breithorn et, soudain, les nuages ​​disparaissent. Nous avons une vue dégagée sur le Cervin qui rayonne dans notre direction et le soleil, brillant.

Le sommet du Breithorn, offre une vue imprenable sur le Cervin. Elena Bianco

J’ai du mal à croire que je me trouve ici, au sommet du Breithorn. Hier, j’ai demandé à Caroline la manière dont elle décrirait la sensation ressentie en arrivant sur un sommet de 4000 mètres. «Je me sens libre», m’avait-elle dit. Je le comprends maintenant. D’autant plus lorsque nous nous asseyons dans le téléphérique deux heures plus tard et que nous apercevons le Breithorn de loin. Nous y étions, nous avons maîtrisé l’ascension et sommes revenues ensemble en toute sécurité. Nous sommes libres.

Le sommet est atteint après deux heures de marche. Nous avons toutes réussi. Nicole Schafer Photo & Film

Essaieras-tu?

