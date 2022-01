E-sport : Débuts prometteurs pour les Romands de BDS

La team genevoise a fait ses premiers pas ce week-end dans le LEC, le championnat européen de «League of Legends».

Le roster de Team BDS en LEC: Nuclearint, Cinkrof, Limit, xMatty et Adam.

La team romande BDS a disputé le premier week-end de compétition de son histoire dans le LEC, le championnat européen de «League of Legends». Et elle n’a pas manqué ses grands débuts, en remportant samedi son duel face à Excel. L’équipe basée à Genève a parfaitement su gérer les teamfights pour revenir à la hauteur de son adversaire puis s’imposer, avec une mention spéciale à Nuclearint et Cinkrof. La VOD de ce match en intégralité est à retrouver sur la chaîne YouTube d’OTP.