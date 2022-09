Séries télévisées : Débuts records pour le préquel du «Seigneur des anneaux»

Avec cette production phare, Prime Video compte défier HBO et son préquel de la série culte «Game of Thrones», «House of the Dragon», dont la diffusion a commencé le 21 août. HBO avait aussi assuré qu’il s’agissait de son meilleur lancement, avec près de 10 millions de téléspectateurs pour les seuls États-Unis.