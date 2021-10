Hockey sur glace – Débuts tonitruants en NHL d’un ex-joueur d’Olten

Attaquant du HC Olten, en Swiss League, durant la saison 2020-2021, Mason McTavish (18 ans) n’est pas prêt d’oublier sa première apparition dans le championnat de NHL. Le troisième choix overall des Anaheim Ducks au repêchage de 2021 a été crédité d’un but et d’un assist dans la victoire contre les Winnipeg Jets (4-1).