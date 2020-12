Football : Débuts victorieux pour le remplaçant de Lucien Favre

Edin Terzic, pour la première fois à la tête du Borussia Dortmund, a vu son équipe s’imposer contre Brême.

Pour son premier match sans Lucien Favre et avec son nouveau coach Edin Terzic, le Borussia a renoué avec la victoire en Bundesliga 2-1 à Brême mardi soir, pour se réinstaller provisoirement en quatrième position, à trois points du Bayern qui joue mercredi.

Après la déroute à domicile de samedi contre le promu Stuttgart (5-1), qui a provoqué le limogeage du technicien suisse de 63 ans, le Borussia, avec Bürki et Akanji titulaires, a rendu pour cette 12e journée une copie sérieuse, à défaut d’être inspirée.

Deux des tauliers de l’équipe, Raphäel Guerreiro (12e) et Marco Reus (78e sur penalty) ont marqué les buts de la victoire.

Du temps pour Terzic

Difficile de distinguer, sur ce match, la «patte» de Terzic, un enfant de la Ruhr de 38 ans, fan de Dortmund depuis toujours, qui a assuré être «imprégné» de la culture du football offensif et spectaculaire qui constitue l’ADN du Borussia.

Le nouveau coach avait offert sa toute première titularisation en équipe première à Youssoufa Moukoko, à 16 ans et 25 jours.

Gladbach miraculé

Dans les autres matches de la soirée, un triplé de Lars Stindl, dont deux buts aux 90e et 95e minutes, a permis à Mönchengladbach, prochain adversaire de Manchester City en Ligue des champions, d’arracher in extremis un nul 3-3 sur la pelouse de Francfort.

Ce point miraculeux donne l’opportunité aux coéquipiers de Yann Sommer et Nico Elvedi (titulaires) et de Denis Zakaria (entré à la 46e) et de Breel Embolo (entré à la 63e) de se maintenir au contact des places européennes, provisoirement en 8e position mais à égalité de points avec l’Union Berlin, qui occupe la 6e place, synonyme de ticket pour les barrages de la Ligue Europa.