Crise des migrants : Decathlon retire ses kayaks de la vente dans le nord de la France

Les embarcations ne seront plus disponibles dans les magasins de Calais et Grande-Synthe, explique l’enseigne, alors que de nombreux migrants tentent chaque jour de traverser la manche.

«Détournés de leur usage sportif»

«L’achat de ces kayaks ne sera plus possible» dans les magasins de Calais (Pas-de-Calais) et Grande-Synthe , près de Dunkerque (Nord), «en réaction avec le contexte actuel», a déclaré à l’AFP le service de presse de Decathlon (magasin d’équipements sportifs), confirmant une information de presse locale.

Ces articles sont «détournés de leur usage sportif» et «peuvent servir d’embarcations pour traverser la Manche» selon l’entreprise, qui indique que «ce n’est pas la conception qui est donnée à ces produits, ni leur utilité première».

Elle indique que la décision a été prise «au magasin» et «validée par l’entreprise».

L’entreprise ajoute que ces kayaks restent disponibles à la vente en ligne et dans les autres magasins, et précise que «les produits qui permettent d’améliorer la sécurité en mer comme les gilets, les rames ou la protection thermique seront, eux, toujours disponible à la vente» à Calais et Grande-Synthe.