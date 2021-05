Commerce : Decathlon voit grand en Suisse

La chaîne de magasins de sport aspire à devenir le No 1 du secteur et devrait compter plus de 1000 salariés d’ici à la fin de 2022.

Au niveau mondial, le géant du sport a réalisé un chiffre d’affaires de 12,5 milliards de francs l’année dernière. Tamedia AG

Après la Suisse romande, Decathlon cherche désormais à s’imposer dans toute la Suisse. De nouvelles succursales sont prévues dans les régions de Zurich et de Lucerne, ainsi qu’au Tessin, rapporte la «NZZ am Sonntag». Le géant français de la production et de la distribution d’articles de sport va augmenter ses effectifs en conséquence. D’ici fin 2022, il devrait compter 1050 salariés, contre 850 actuellement. Athleticum, racheté en 2018 à la holding familiale genevoise Maus Frères, ne comptait que 400 employés. Decathlon Suisse gère désormais 24 magasins, dont 23 qu’il a repris à Athleticum, certains ayant été fermés ou transformés.

«La croissance de nos ventes a été extrême, doublant presque celle d’Athleticum l’année dernière» Stefan Bolt, responsable des RH pour la Suisse alémanique.

Les affaires ont été bonnes durant la crise sanitaire. Selon le cabinet d’études de marché GfK, les Suisses ont dépensé en 2020 à peu près autant d’argent pour les articles de sport qu’en 2019, soit environ 1,7 milliard de francs, vélos non compris. Les rayons pour la randonnée, le stand-up paddle, le fitness et le ski de fond ont particulièrement été prisés. Cela a permis de compenser la faible demande enregistrée notamment pour les sports d’équipe.

Ambitions affichées

Le groupe français ne cache pas ses ambitions de devenir No 1 du secteur en Suisse. Decathlon, qui vend 85% de ses marques propres à bas prix, s’attaque ainsi à ses grands rivaux: la chaîne SportXX, qui appartient à Migros, et le leader du marché Ochsner Sport, qui appartient au groupe allemand Deichmann.