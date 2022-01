Inde – Décédé, le père de la mariée assistera au mariage virtuel

Un couple du sud de l’Inde, Dinesh Sivakumar Padmavathi, 24 ans, et sa fiancée Janaganandhini Ramaswamy, 23 ans, a annoncé son mariage le 6 février prochain dans leur village. Mais celui-ci aura la particularité de se dérouler aussi dans le métavers , cet univers virtuel alternatif, en raison des restrictions de rassemblement dans leur État du Tamil Nadu à cause de la pandémie de Covid-19.

«Nous sommes le premier couple du pays à se marier dans le métavers. Je travaille dans la blockchain depuis un an, j’en sais donc plus sur ce sujet et sur les cryptomonnaies. Le métavers est une technologie qui fonctionne sur la blockchain», a déclaré à indianexpress.com le futur mari. Annoncé à ses followers sur Twitter et Instagram, le mariage, qui sera sur le thème de Harry Potter et organisé en collaboration avec la start-up TardiVerse, compte déjà 2000 invités ayant confirmé leur présence, tandis que 5000 autres ont fait savoir qu’ils pourraient y assister.