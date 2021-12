La rétro des sports 2021 – Décembre: la confirmation d'un monstre, le retour d’une mode

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On continue avec le mois de décembre, un énorme Odermatt, un titre néerlandais et les vagues qui se succèdent.

Ernesto Bertarelli aura bientôt un nouveau jouet. Jean-Guy Python/freshfocus

Après une année 2020, où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On en termine avec le mois de décembre, son Nidwaldien, sa F1 et ses vagues. Retrouvez ici les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre!

Ce qu’il ne fallait pas manquer

Donnez-lui des adversaires!

Marco Odermatt est infernal. Le gamin n'a que 24 ans et vient de fêter, à Bormio lors de la descente la plus compliquée du cirque blanc, son premier podium dans la discipline en Coupe du monde. Le Nidwaldien a déjà gagné quatre courses cette saison (à Sölden, Beaver Creek, Val d'Isère et Alta Badia) et a presque 300 points d'avance sur tout le monde au général. Le pire, c'est qu'on a l'impression que c'est facile. En prime, le Suisse a toujours le sourire et on a tous bien envie d'aller boire des Röthelis avec lui une fois la ligne d'arrivée passée. Et dire que Wengen, Kitzbühel, Adelboden et les Jeux olympiques arrivent...

Un championnat attractif

C'est assez rare pour le souligner: la Super League vend du rêve! Il y a des tas de buts, du suspense... Que demande le peuple? Le FC Zurich est à la surprise générale en tête du classement, devant les cadors habituels que sont le FC Bâle, à sept points, et les Young Boys, à huit longueurs. YB a, qui plus est, failli nous faire rêver en Champions League, pendant que le FCB a passé l'hiver européen et jouera les 8es de finale de la nouvelle Conference League. Côté romand, c'est moyen, c'est vrai. Servette surnage, Sion est moins en danger que d'habitude et le LS... Ben c'est le LS.

Des bateaux qui volent, des casquettes partout

Vérifiez dans vos greniers, vous devez tous, fatalement, encore avoir un vilain t-shirt ou une vieille casquette d'Alinghi. Ne mentez pas, je les vois encore quelques fois dans les bus ou les trains! Et bien réjouissez-vous, tout ce merchandising acheté à prix d'or à l'époque va resservir après onze ans d'absence. Car Ernesto Bertarelli a posé la grosse garantie auprès des organisateurs, pour relancer le défi suisse, et on devrait pouvoir remettre le réveil au milieu de la nuit pour voir des bateaux volants se tirer la bourre sur des plans d'eau et faire semblant qu'on s'y connaît avec plein de termes spécifiques à l'apéro.

Alinghi, il y a très longtemps.

Verstappen dans le dernier tour

Un peu à l'instar des F1 des mers, les F1 tout court ont retrouvé de l'attrait ces derniers mois, surtout grâce à une série sur Netflix extrêmement bien sentie. La quasi-fiction a été dépassée par la réalité, puisque le scénario de la saison 2021 a été absolument fou. Et qu'on risque d'en entendre parler encore longtemps... Max Verstappen a été sacré dans l'un des derniers virages du dernier tour du championnat, pas mal grâce à la direction de course. De quoi faire parler d'un sport qui était quasiment en friche, il y a quelques années.

Ce que vous auriez dû manquer

Les vagues successives