Natation: Déception pour le 4x200m suisse aux Mondiaux

Vendredi matin à Fukuoka, au Japon, le quatuor helvétique a arrêté le chrono après 7’10’’87 d’effort, loin des standards habituels, à plus de quatre secondes de sa référence nationale. «Je ne suis pas très content de moi, convient Nils Liess. On est loin, très loin, de la finale… On est à trois secondes. Aux Jeux olympiques de Tokyo, il y a deux ans, on faisait nettement mieux.»