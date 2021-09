Cyclisme - Déceptions à géométrie variable pour «les Stefan»

L'un a terminé 5e et déçu du contre-la-montre des Mondiaux dans les Flandres et l'autre 7e et prend ça pour une bonne expérience. Ils ont la parole après une dure journée sur la bicyclette.

Stefan Küng a pris un coup sur la tête. AFP

Quelles sont vos analyses respectives de ce chrono?

Stefan Bissegger: Je pense que c'était une bonne expérience. J'ai tout donné mais au final, ça n'a pas été assez pour gagner. Honnêtement, je ne pouvais pas faire mieux. Je n'avais pas assez de force aujourd'hui (ndlr: dimanche). C'est comme ça! Je pense que la septième place, c'est pas mal pour des premiers Championnats du monde. Je vais devoir m'améliorer pour les années qui viennent. Je suis jeune, j'ai encore du temps!

Stefan Küng: C'est clair que pour moi, c'est une déception, une frustration. J'étais venu pour jouer le titre, ou au moins une médaille... Avec cette cinquième place, je ne suis pas très loin, mais j'ai été battu par plus fort. Félicitations aux autres... Mais bon, pour le moment, c'est quand même une déception. Je me suis senti bien pendant tout le parcours et j'avais l'impression que j'étais encore capable de maintenir une bonne vitesse tout du long. Ensuite, à 15 kilomètres de l'arrivée, j'ai entendu que j'étais derrière Remco Evenepoel (ndlr: finalement troisième) pour la première fois et ça m'a surpris un peu, car j'étais en train d'accélérer et d'augmenter le rythme. Sauf que les autres l'ont fait aussi et ils ont fini plus forts. Sur le moment, ça perturbe un peu. Mais j'ai de l'expérience et je n'ai rien lâché. Mais ils étaient juste trop forts.

Il y avait des dizaines de milliers de personnes sur les bords de route. Impressionnant?

Stefan Bissegger: Le public, c'était un peu chiant! Tu dois être dans une position avec la tête très basse pour l'aérodynamisme et du coup, on ne voit rien. Il faut donc vraiment faire confiance aux gens sur le bord de la route, parce que s’ils ne se mettent pas de côté à temps, tu tombes! J'espère que la prochaine fois ils resteront sur les bords de la route. Ça fait peur, parce qu'on arrive vers eux à plus de 50 km/h et on ne voit pas devant nous! Il suffit qu'un mec se retire trop tard et on se casse des trucs.

Stefan Küng: Franchement, moi, je ne me suis pas rendu compte de grand-chose. On est tellement dans le truc, pendant un contre-la-montre... Sur un parcours comme celui-ci, il faut toujours bien tenir dans la tête. J'ai juste entendu quelques fois dans mon oreillette: «Fais attention au public!» Mais les Belges, on sait que ce sont des fous de vélo. C'est beau de faire un Championnat du monde ici. J'aurais forcément préféré monter sur le podium, mais bon. J'ai été présent sur tous les chronos de la saison et celui d'aujourd'hui était un grand objectif. Ne pas faire de médaille, c'est dommage.

Mercredi, ce sera la revanche en équipes?

Stefan Bissegger: Oui, parce que je crois qu'on a une bonne équipe, avec Stefan, Marlen (Reusser) et compagnie. On aura une nouvelle chance pour jouer des médailles, voire même aller chercher le titre. On va tout donner et avec ce qu'il s'est passé ce dimanche, on sera encore plus motivés. On va tout faire pour battre les autres. Et puis, il y a aussi dimanche prochain...