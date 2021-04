Disparition : Décès à 102 ans de la veuve de Kirk Douglas

Née Hannelore Marx dans une famille allemande d’Hanovre le 23 avril 1919, Anne Douglas a été mariée pendant 66 ans avec le légendaire acteur, mort l’an dernier à l’âge de 103 ans.

Le couple Douglas sera resté marié pendant 66 ans et a eu deux fils, Peter et Eric. Ils formaient une famille avec deux autres fils, Michael et Joel, que l’acteur avait eu d’une précédente union avec Diana Dill. (Photo DAVID MCNEW / AFP)

Le couple Douglas sera resté marié pendant 66 ans et a eu deux fils, Peter et Eric. Ils formaient une famille avec deux autres fils, Michael et Joel, que l’acteur avait eu d’une précédente union avec Diana Dill. Anne Douglas appelait cette dernière «notre ex-femme».

Investie dans des œuvres artistiques et philanthropiques

«Je me suis souvent demandé ce qui me serait arrivé si je n’avais pas épousé Anne», avait lancé Kirk Douglas, expliquant qu’elle lui avait «évité la ruine» en lui disant de se méfier de son avocat et lui avait «sauvé la vie» en refusant qu’il embarque à bord d’un avion qui s’était écrasé. «Elle a fait preuve d’un amour résolu lorsque j’ai eu mon attaque et que j’ai cru que je ne pourrai jamais parler ou travailler de nouveau», avait notamment salué l’acteur.