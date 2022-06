Carnet noir : Décès à 91 ans de l’acteur Jean-Louis Trintignant

Le comédien, légende du cinéma et du théâtre français, s’est éteint «paisiblement» vendredi, a annoncé sa famille.

À jamais dans l’histoire du cinéma

L’acteur de «Et Dieu... créa la femme», «Un homme et une femme» et «Amour» est «mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches», a précisé son épouse. Ses obsèques se dérouleront dans l’intimité.

Entré dans l’histoire du cinéma avec «Un homme et une femme» de Claude Lelouch, où il incarne un pilote automobile amoureux d’Anouk Aimée, il a remporté un prix d’interprétation à Cannes pour «Z» de Costa Gavras en 1969 et un César du meilleur acteur pour «Amour» (2012) de Michael Haneke, film récompensé d’une Palme d’or. Sa dernière apparition sur grand écran date de 2019 avec «Les plus belles années d’une vie», où il retrouvait sa partenaire Anouk Aimée et le réalisateur Claude Lelouch.