Littérature : Décès à 91 ans de l’écrivain et diplomate chilien Jorge Edwards

Jorge Edwards en 2012. AFP

L’écrivain chilien Jorge Edwards, lauréat du prix Cervantes en 1999, auteur du best-seller «Persona non grata» dans lequel il raconte son désenchantement face à la révolution cubaine, est décédé vendredi à Madrid à l’âge de 91 ans, a annoncé son fils à l’AFP. «Nous quitte un romancier exceptionnel, un essayiste courageux et un journaliste conscient de toutes les strates de l’actualité. Sa vitalité et sa stature morale nous manqueront», a écrit l’Institut Cervantès sur Twitter.

Né à Santiago en 1931, Jorge Edwards a étudié à la Faculté de droit de l’Université du Chili et a fait des études supérieures à l’Université de Princeton, aux États-Unis. Il a servi la diplomatie chilienne de 1957 à 1973 jusqu’au coup d’État militaire d’Augusto Pinochet (1973-1990), servant à Paris, Lima et dans une affectation qui le marquera particulièrement: La Havane.

Ami du poète Pablo Neruda

Jorge Edwards a passé trois mois dans la capitale cubaine en 1971 pour ouvrir l’ambassade du Chili au nom du gouvernement socialiste de Salvador Allende (1970-73), l’un des premiers à rétablir les liens diplomatiques avec le régime de Fidel Castro. Son double rôle de diplomate et d’écrivain lui permet d’entrer en contact avec des écrivains de l’île qui lui racontent un point de vue différent de la version officielle. Jorge Edwards n’a jamais été officiellement expulsé, mais il a quitté Cuba plus tôt que prévu pour Paris, où il retrouve son ami Pablo Neruda, alors ambassadeur en France.

De cette période à Cuba, il a appris à «distinguer les apparences, les gestes extérieurs, les discours protocolaires et les réalités», reconnaîtra-t-il en 2018. En 1973 il s’installe à Barcelone où il entre en contact avec d’autres écrivains latino-américains qui y résident, tels le Colombien Gabriel Garcia Marquez et le Péruvien Mario Vargas Llosa. Nommé ambassadeur auprès de l’Unesco à Paris en 1994, il recevra cinq ans plus tard le prix Cervantes.

Il occupera son dernier poste de diplomate à l’ambassade du Chili en France de 2010 à 2014 à Paris, sous le premier mandat du président chilien conservateur Sebastian Piñera. Jorge Edwards a écrit de nombreux romans, nouvelles, essais et ouvrages autobiographiques. Il a également collaboré avec des médias européens et latino-américains tels que le quotidien Le Monde en France, El Pais en Espagne, Il Corriere della Sera en Italie, les journaux argentins La Nacion et Clarin, ainsi que le magazine mexicain Letras Libres.