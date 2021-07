Allemagne : Décès, à 96 ans, d’une des dernières survivantes de l’orchestre d’Auschwitz

Esther Bejarano est décédée, tôt ce samedi, à 96 ans. L’Allemande jouait de l’accordéon, ce qui l’avait sauvée de la chambre à gaz en lui faisant intégrer l’orchestre d’Auschwitz.

Esther Bejarano (ici en décembre 2019) a « dédié sa vie à la musique et à la lutte contre le racisme ou l’antisémitisme» .

«Elle a dédié sa vie à la musique et à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme», a écrit Meron Mendel, rappelant qu’Esther Bejarano, déportée en 1943 dans le camp d’extermination nazi, avait eu la vie sauve parce qu’elle était musicienne et joua de l’accordéon à Auschwitz.