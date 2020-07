Musique & cinéma

Décès d'Ennio Morricone: «Tu étais mon idole. Merci maestro»

Voici les principales réactions au décès du maestro italien Ennio Morricone, 91 ans, entré dans la légende avec ses musiques pour les westerns, mais aussi ses symphonies.

Jean-Michel Jarre, musicien français

Gilles Jacob, ancien directeur du festival de Cannes

Riccardo Muti, chef d'orchestre italien

«Un maître pour lequel je nourrissais amitié et admiration. Un musicien extraordinaire bon non seulement pour les musiques de films mais aussi pour les compositions classiques. Il nous manquera comme homme et comme artiste».