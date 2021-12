Littérature : Décès d’Anne Rice, auteure d’«Entretien avec un vampire»

Samedi, la romancière américaine, qui a écrit des dizaines de livres vendus à 150 millions d’exemplaires dans le monde, est décédée à l’âge de 80 ans.

«Interview with a Vampire», publié en 1976 et qui renouvelait le genre du roman de vampires, a été adapté au cinéma par Neil Jordan, avec en vedettes Tom Cruise et Brad Pitt en 1994. Anne Rice a écrit des dizaines de livres, parfois érotiques, parfois teintés de religieux, beaucoup dans la série «Vampire», vendus à plus de 150 millions d’exemplaires dans le monde. Une autre de ses œuvres, «Queen of the Damned» («La reine des damnés»), a été adaptée au cinéma en 2002 par Michael Rymer.