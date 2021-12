Carnet noir : Décès de Desmond Tutu, icône de la lutte anti-apartheid

L’archevêque sud-africain Desmond Tutu, l’un des leaders du mouvement anti-apartheid, est décédé à l’âge de 90 ans, a annoncé le bureau du président.

«Un homme d’une intelligence extraordinaire, intègre et invincible contre les forces de l’apartheid, il était aussi tendre et vulnérable dans sa compassion pour ceux qui avaient souffert de l’oppression, de l’injustice et de la violence sous l’apartheid, et pour les opprimés et pour les oppresseurs du monde entier», a ajouté M. Ramaphosa.