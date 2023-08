Limoges (F): Décès de deux jeunes à scooter après un refus d’obtempérer

Selon la version des faits donnée par la police, le deux-roues a pris la fuite à la vue d’un véhicule de la brigade anticriminalité (BAC) qui s’apprêtait à le contrôler. Une course-poursuite se serait engagée, avant que les policiers n’y renoncent, et le scooter a grillé un feu rouge, percutant un véhicule tiers, ce qui a tué sur le coup le mineur au guidon du deux-roues. Son passager est décédé à l’hôpital.

Selon ces sources policières, les deux jeunes circulaient sur un puissant scooter Yamaha T-Max et la police aurait «rapidement mis un terme» à la course-poursuite, «jugeant la situation trop dangereuse».

Ces deux décès interviennent un peu plus d’un mois après la mort fin juin du jeune Nahel, 17 ans, tué après un refus d’obtempérer à Nanterre. Sa mort a déclenché plusieurs nuits de violences urbaines dans le pays. Elles ont été marquées par des heurts entre émeutiers et forces de l’ordre, des scènes de pillages, des tirs de mortiers d’artifice sur des bâtiments publics et des incendies.