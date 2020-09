Carnet noir : Décès de Diana Rigg, star de «Chapeau melon et bottes de cuir»

Mondialement connue pour son rôle dans la série TV des années 1960, mais aussi pour son personnage d’Olenna Tyrell dans «Game of Thrones», l’actrice britannique s’est éteinte à l’âge de 82 ans.

L’actrice britannique Diana Rigg, célèbre pour ses rôles dans les séries cultes «Chapeau melon et bottes de cuir» et «Game of Thrones», est décédée jeudi à l’âge de 82 ans, a indiqué son agent.