Décès de la star de TikTok Gabriel Salazar

Texas : Décès de Gabriel Salazar, star de TikTok, dans un accident de voiture

Le jeune homme de 19 ans et ses trois passagers ont perdu la vie après avoir été engagés dans une course poursuite avec la police.

Selon la police du comté de Zavala, dans le sud du Texas, le jeune homme a été pris en chasse, après avoir refusé de s’arrêter pour un contrôle. À un moment, la voiture de Gabriel Salazar a quitté la route et a foncé en direction d’un fossé avant de heurter plusieurs arbres, de se retourner et de prendre feu. Le conducteur et ses trois passagers, âgés de 23, 36 et 41 ans, sont décédés sur le coup.