Nécrologie

Décès de Jean-Paul Bidaud, «Monsieur Curling»

Pape du Curling Lausanne Olympique, intronisé au Hall of fame de la discipline en 2012, a laissé de grands souvenirs derrière lui en s’en allant.

«Son dévouement et sa passion pour notre sport étaient sans limite.» L’hommage vient de Kate Caithness, une présidente de la Fédération mondiale de curling profondément attristée. C’est dire si Jean-Paul Bidaud a marqué son époque et son sport à large échelle. Ce précurseur, qui aura dévoué sa vie à faire de la discipline ce qu’elle est aujourd’hui, s’en est allé. Laissant derrière lui un sacré vide, mais aussi et surtout bon nombre de souvenirs et tellement d’innovations qui resteront pour l’éternité.