États-Unis : Décès de Johnny Pacheco, légende de la salsa

Considéré comme l’un des pères de la salsa, Johnny Pacheco est décédé lundi à New York, quelques jours après avoir été hospitalisé pour une pneumonie.

Musicien, compositeur et producteur, Johnny Pacheco, né en 1935 en République dominicaine, avait notamment fondé le label discographique Fania Records et le groupe historique Fania All-Stars, par lequel sont passées des icônes de la salsa comme Celia Cruz, Hector Lavos ou Willie Colon.

«Avec une grande douleur dans l’âme et un grand vide dans mon cœur, je vous annonce que le maestro Johnny Pacheco est mort aujourd’hui dans la paix. Mille mercis pour vos prières et pour tout l’amour que vous lui avez toujours donné», a déclaré son épouse, Cuqui Pacheco, dans un communiqué publié au nom de la famille sur le compte Facebook officiel de l’artiste.

Hospitalisé pour une pneumonie

Après des études musicales à la célèbre Juilliard School de New York, il avait commencé sa carrière dans les années 50 et avait accédé à la célébrité avec l’orchestre Pacheco y su Charanga. Il avait fondé en 1964 Fania Records avec l’avocat Gerald «Jerry» Masucci. «Repose en paix, mon cher ami et maître», a tweeté Willie Colon. «El faisan» et «Quitate tu» sont deux des plus de cent chansons que Johnny Pacheco a enregistrées ou composées.