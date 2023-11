Décès de Karl Tremblay, chanteur québécois des Cowboys Fringants

Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, est mort à 47 ans des suites d’un cancer, ont annoncé mercredi 15 novembre 2023, les membres du groupe québécois sur Facebook, provoquant une grande émotion dans la province canadienne francophone. «C’est avec une tristesse indescriptible que nous vous annonçons le départ de Karl. Il a été un guerrier exemplaire devant la maladie et un modèle pour nous tous», ont écrit ses partenaires de scène, qu’on avait pu voir à Paléo en 2019 .

«Les étoiles filantes», «L’Amérique pleure»: en 25 ans de carrière, les Cowboys Fringants étaient devenus un véritable phénomène de société au Québec, et un groupe également bien connu du grand public en France et en Suisse, où ils se sont régulièrement produits. «Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur amour durant les dernières années, nous avons été portés par votre soutien», a ajouté la formation.