Etats-Unis: Décès de Kenneth Starr, le procureur de l’affaire Clinton/Lewinsky

États-Unis : Décès de Kenneth Starr, le procureur de l’affaire Clinton/Lewinsky

Le juriste, qui a brièvement défendu Donald Trump dans un autre procès en destitution, s’est éteint dans un hôpital de Houston «à cause de complications ayant suivi une intervention chirurgicale», ont précisé ses proches dans un communiqué.

Mardi, leur leader Mitch McConnell s’est dit attristé par la mort de son «ami». Kenneth Starr «était un avocat brillant, un leader impressionnant et un patriote dévoué», a ajouté le sénateur dans un communiqué.

Brillant juriste, il fut à 37 ans le plus jeune des juges de la cour d’appel fédérale à Washington, l’une des plus influentes du pays. Il avait ensuite été chargé par le président George Bush des plaidoiries du gouvernement fédéral devant la Cour suprême et avait ancré ses états de service conservateurs.