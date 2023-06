Carnet noir : Décès de la chanteuse Astrud Gilberto, voix de «The Girl from Ipanema»

La Brésilienne Astrud Gilberto, ici en train d’interpréter la célèbre chanson «The Girl from Ipanema».

La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto, figure de la bossa nova et interprète de la célèbre chanson «Girl from Ipanema», est décédée à l’âge de 83 ans, a annoncé mardi matin sa famille sur les réseaux sociaux. «J’apporte la triste nouvelle que ma grand-mère est devenue une étoile aujourd’hui et qu’elle se trouve aux côtés de mon grand-père Joao Gilberto», également chanteur, mort en 2019, a écrit leur petite-fille Sofia Gilberto.