Afrique du Sud

Décès de la plus jeune des filles de Nelson Mandela

Fervente militante anti-apartheid, Zindzi Mandela est morte lundi, à l’âge de 59 ans, dans un hôpital. Les causes de son décès n’ont pas été dévoilées.

Zindzi Mandela, la plus jeune fille du premier président sud-africain noir, est décédée lundi, à l'âge de 59 ans, dans un hôpital de Johannesburg, a-t-on appris de sources officielles. Les causes de son décès n'ont pas été précisées.

«Zindzi Mandela était très connue dans le pays et dans le monde. Pendant nos années de combat, elle a fait prendre conscience de l'inhumanité du système de l'apartheid et de la détermination inébranlable de notre combat pour la liberté», a expliqué Cyril Ramaphosa, membre de l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994.

Zindzi Mandela était la plus jeune fille de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix et premier président sud-africain noir (1994-1999), et de Winnie Madikizela-Mandela, égérie populaire mais controversée de la lutte contre l'apartheid.

Avec la mort de Zindzi Mandela, l'Afrique du Sud perd «ceux que beaucoup considèrent comme une enfant de la nation», a estimé l'ancien archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix et ami proche de Nelson Mandela. «Pendant les 27 ans que Nelson Mandela a passés en prison (1963-1990), sa famille – son épouse Winnie Mandela et leurs filles Zindzi et Zenani – ont joué un rôle essentiel pour incarner l'humanité et la ténacité de la bataille contre l'apartheid», a-t-il ajouté, dans un communiqué publié par sa fondation.