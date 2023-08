Décès de la rappeuse et influenceuse Lil Tay à l’âge de 14 ans

C’est sur Instagram que la famille de Lil Tay a fait part de la triste nouvelle de sa disparition. «Nous n’avons pas les mots pour décrire cette perte insupportable et cette peine indescriptible. C’était complètement inattendu et nous sommes sous le choc», ont écrit les proches de l’adolescente de 14 ans, ajoutant que son frère, âgé de 21 ans, était également mort. Les circonstances de ces deux décès font l’objet d’une enquête, a encore précisé la famille.

Originaire du Canada, Lil Tay, dont le vrai nom était Claire Hope, s’était fait connaître en 2018, sur les réseaux sociaux, en prenant la pose dans des voitures de luxe, vêtue d’habits de grands créateurs et des liasses de billets dans les mains. Elle avait également pour habitude de se filmer en train d’insulter des gens et de provoquer des bagarres. L’adolescente s’était ensuite mise au rap et comptait parmi ses proches XXXTentacion, assassiné en 2018.